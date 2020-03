La Roma punta Faraoni: il Verona chiede 8-10 milioni

L'esterno destro dell'Hellas è cresciuto nel settore giovanile della Lazio ed è uno dei migliori della Serie A per rendimento. Piace anche al Napoli.

Uno dei ruoli in cui la sta faticando a trovare continuità in questa (lunga) stagione è quello di terzino destro. Prima Florenzi, poi Santon e Bruno Peres, Zappacosta infortunato, a volte qualche adattato. La fascia non ha mai dato certezze a Fonseca. Per questo il portoghese potrebbe volere un rinforzo.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', nel mirino dei giallorossi sarebbe finito uno dei migliori per rendimento in questa stagione di : Davide Faraoni, lo stantuffo inesauribile sulla fascia desta del di Ivan Juric che sogna l'Europa.

Arrivato nel gennaio 2019 nel capoluogo veneto, il classe 1991 avrebbe un costo di 8-10 milioni di euro. Il prodotto del settore giovanile della e passato anche all' quest'anno ha già segnato 3 goal, il suo record personale in Serie A. E anche i grandi club ora lo seguono: oltre alla Roma, lo starebbe seguendo anche il .

Faraoni si era già distinto in Serie A nella stagione 2017/18 giocata con il , con cui non è riuscito a salvarsi. Poi il ritorno in Serie B e la promozione col Verona. In passato ha giocato anche con , , Novara e . A 29 anni da compiere a ottobre, ora sogna la sua grande occasione.

Per il Verona sarebbe l'ennesima cessione di lusso dopo quelle già chiuse di Rrahmani al Napoli e Amrabat alla , più quella sempre più probabile di Kumbulla, seguito da svariati club.