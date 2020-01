La Roma 'perde' Politano: Shaqiri torna nel mirino

Matteo Politano non andrà alla Roma e i giallorossi ora si cautelano: l'obiettivo numero uno è Shaqiri del Liverpool.

Dopo il naufragare dello scambio tra e , i giallorossi cambiano obiettivo: non arriverà Matteo Politano, quindi secondo 'Sky Sport' è Xherdan Shaqiri del il prescelto per la squadra di Fonseca.

Lo svizzero è una delle alternative di Klopp al trio d'attacco formato da Mané, Salah e Firmino, anche se in alcune circostanze è stato utilizzato anche a centrocampo. Quest'anno però i suoi minuti in campo sono soltanto 256.

Lo svizzero, che la l'ha già conosciuta con l'Inter, già ad agosto si è lamentato del suo minutaggio. Ora la Roma potrebbe offrirgli un'alternativa per ritrovare spazio in campo.

L'idea dei giallorossi sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Perso Politano, tenuto Spinazzola, ora Shaqiri può essere il colpo giusto.

I giallorossi hanno anche chiuso per Ibanez dall' : il brasiliano arriverà in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 11 milioni. Lunedì le visite mediche.