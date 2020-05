Corriere dello Sport - La Roma ha in pugno Bonaventura: affare a costo zero

Giacomo Bonaventura avrebbe scelto la Roma, grazie anche all'asse tra Mino Raiola e la societtà giallorossa. Si allontana l'Atalanta.

Tra le tante ipotesi che sembravano profilarsi per il futuro di Giacomo Bonaventura, la ad oggi è la società che avrebbe mosso i passi più concreti, sbaragliando la concorrenza secondo 'Il Corriere dello Sport'.

Arrivato a scadenza con il , avrebbe appunto scelto la società giallorossa tra le varie possibilità che gli sono state prospettate. Le alternative erano , e .

Lascerà quindi sicuramente il Milan, al netto di clamorose sorprese, dopo ben cinque stagioni in rossonero. Ed avrebbe scelto la Roma grazie al suo procuratore Mino Raiola, che con i giallorossi ha stabilito un asse di ferro.

Se l’accordo verrà finalizzato, firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo (forse vincolata alle presenze) a circa 2 milioni netti a stagione.

E l'asse con Raiola per la Roma potrebbe portare ad un altro affare: i giallorossi hanno chiesto informazioni all' per il prestito con diritto di riscatto di Moise Kean, altro giocatore della scuderia del noto procuratore.

L' avrebbe dato il via libera alla trattativa, anche perché Carlo Ancelotti potrebbe chiedere il percorso inverso di Cengiz Under, giocatore che stima molto.