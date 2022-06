La Roma chiama Mertens: il belga può essere il jolly di Mourinho

L'attaccante belga è sempre più vicino all'addio al Napoli: su di lui è piombata la Roma con il dg Pinto pronto a portarlo allo corte di Mourinho.

La lunga storia d'amore tra il Napoli e Dries Mertens è sempre più vicina ai titoli di coda. Il cannoniere più prolifico della storia del club partenopeo con 148 goal in 397 partite è destinato a lasciare gli 'Azzurri' e proseguire la carriera altrove. Troppa distanza tra domanda e offerta in tema di rinnovo di contratto per poter continuare insieme: la speranza di Mertens di chiudere la carriera all'ombra del Vesuvio si sta lentamente spegnendo.

Alla luce di un prolungamento assai improbabile, gli agenti del belga si sono mossi e hanno sondato il terreno con altri club. Tra questi c'è la Roma, pronta ad accogliere Dries Mertens. La carta d'identità parla chiaro, con i 35 anni compiuti lo scorso maggio, ma con una gestione mirata da parte di Mourinho il belga potrebbe rappresentare una risorsa importante per i giallorossi dal punto di vista tecnico e dell'esperienza.

Mertens potrebbe essere il jolly a disposizione dello 'Special One', in grado di poter dare il cambio ad Abraham ed entrare nelle gare più complicate in cui per la Roma è complicato sbloccare il risultato. Inoltre potrebbe giocare in tutti i ruoli in avanti nel caso in cui Mourinho decidesse di tornare al 4-2-3-1.

L'eventuale arrivo del belga, insieme a quello di Matic, rappresenta la volontà della squadra capitolina di creare un 'instant team' con giocatori affidabili ed esperti in grado di fare da subito la differenza.

Le richieste dell'entourage di Mertens si aggirano sui 3,5 milioni di euro l'anno, con un contratto di un anno con opzione per il secondo. Ingaggio che potrebbe essere ancor più basso nel caso in cui vengano inserite clausole che rendano agevole il rinnovo per la seconda stagione. Cifre inferiori ai 2,6 all'anno più 1,4 di bonus alla firma richiesti al Napoli per il rinnovo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la settimana prossima la trattativa può entrare nel vivo. Il GM Pinto torna a Roma dalle vacanze e deciderà se affondare il colpo. Solo una questione di tempo: poi si capirà se il futuro di Dries Mertens sarà a tinte giallorosse.