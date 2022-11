La Roma cerca il sostituto di Karsdorp: piace Klostermann

I giallorossi guardano il mercato dopo la rottura con l'olandese. L'esterno tedesco piace a Mourinho, che lo segue dai tempi del Tottenham.

Le parole di José Mourinho su Rick Karsdorp in seguito al pareggio esterno contro il Sassuolo hanno avuto ripercussioni immediate all'interno degli schemi della Roma.

Il portoghese ha messo con le spalle al muro il terzino, invitandolo in pubblica piazza a trovarsi una squadra quando il mercato aprirà i battenti a gennaio.

Tiago Pinto dovrà però adoperarsi per trovare un sostituto di Karsdorp, dato che in quel ruolo la Roma - escluso l'olandese - ha il solo Zeki Celik in rosa.

Complice la sosta per i Mondiali dietro l'angolo, nella Capitale è già corsa al dopo-Karsdorp e una delle voci circolate nelle ultime ore porterebbe a Lukas Klostermann del Lipsia.

Esterno di piede destro, il classe 1996 in carriera ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche nel ruolo di centrale in una difesa a quattro.

Corsa e fisicità ci sono e malgrado qualche serio infortunio patito in passato, Klostermann è in grado di garantire quantità e qualità nel suo ruolo, al punto che Flick non ha esitato a convocarlo con la Germania in vista dei Mondiali in Qatar al via tra pochi giorni.

Caratteristiche fisiche e tecniche che farebbero piuttosto comodo alla Roma di Mourinho, almeno per il momento intenzionato a proseguire con la difesa a 3 e i due esterni di spinta avanzati sulla linea di centrocampo.

Lo Special One segue il profilo dell'esterno tedesco già da quando era al Tottenham e lo avrebbe voluto con sé a Londra, pur non riuscendo a trasformare questo suo desiderio in realtà.

Ma se il lato tecnico non sembra rappresentare un problema, potrebbe esserlo quello economico. Il contratto del tedesco, prodotto del vivaio del Bochum e arrivato in Sassonia nel 2014, è in scadenza nel 2024 e ha una clausola rescissoria di 10 milioni.

Non proprio pochi, specialmente per una società che è sotto la lente d'osservazione della UEFA e deve rispettare i paletti del Settlement Agreement raggiunto con i vertici del calcio europeo per evitare di trasformare le sanzioni da minaccia a realtà.

A oggi comunque non si sono ancora registrati contatti ufficiali tra la Roma e il Lipsia per il calciatore. Ma le cose potrebbero cambiare già a partire da lunedì, quando i giallorossi tireranno le somme della prima parte di stagione e inizieranno a pianificare la campagna di rafforzamento in vista della ripresa nel 2023.