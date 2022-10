La rivelazione di Spalletti: "Kvaratskhelia ha chiesto scusa ai compagni"

Il tecnico del Napoli applaude il georgiano e rivela: "Ha chiesto scusa per quei due palloni che non ha passato ai compagni".

E' stata una notte semplicemente trionfale quella del Napoli alla Johan Cruyff Arena. I partenopei hanno strapazzato l'Ajax di Schreuder con un roboante 6-1 in rimonta, valso la terza vittoria consecutiva nel girone.

Tre vittorie, tredici goal fatti e soltanto due subiti. Quella azzurra è una macchina che funziona a meraviglia sia in ambito nazionale che in Europa. E ora la qualificazione agli ottavi di finale (che manca da sei anni) è soltanto ad un punto di distanza.

Al Napoli, infatti, basterà un pareggio contro l'Ajax mercoledì 12 ottobre per staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Una notte magica, quella di Amsterdam, nella quale ha brillato, ancora una volta, la stella di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ha dato spettacolo in campo pennellando l'assist con il contagiri per il 2-1 di Di Lorenzo e griffando la rete del 5-1 dopo uno splendido scambio con Raspadori.

Luciano Spalletti ha elogiato la prova dei suoi sottolineando, tra le altre, la prova di grandissima qualità del suo gioiello classe 2001, svelando poi un piccolo retroscena riportato da 'La Gazzetta dello Sport':

"Ho visto Lozano e Kvaratskhelia fare recuperi importanti, poi Kvara in spogliatoio ha chiesto scusa per quei due palloni che non ha passato ai compagni, ma lui è forte e può fare ciò che gli pare… ma non è così perché altrimenti fa così pure quell’altro e diventa difficile".

Dopo i cinque goal realizzati sin qui in Serie A, quello in terra olandese è stato il primo goal in Champions League per l'ex Dinamo Batumi.