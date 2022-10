L'ex terzino, oggi CT della Georgia, rivela di aver segnalato Kvaratskhelia ad alcuni club francesi: "Mi hanno chiesto di trovargli un soprannome".

Oggi se lo godono a Napoli ma Kvaratskhelia avrebbe potuto giocare in Ligue 1 dove Willy Sagnol, ex terzino della Francia e oggi CT della Georgia, aveva segnalato il talento dell'esterno in tempi non sospetti.

A rivelarlo è lo stesso Sagnol che, intervistato da 'RMC Sport', racconta le risposte ricevute da alcuni club francesi quando gli propose l'acquisto di Kvaratskhelia.

"Mi è stato chiesto di trovargli un soprannome latino e mi hanno detto che se lo avessero proposto al loro presidente sarebbero stati licenziati".

Oggi, probabilmente, parecchi staranno mordendosi le mani per l'occasione sprecata mentre Kvara incanta Napoli e la Serie A tanto che Sagnol lo paragona a un grande del calcio francese come Frank Ribery.

"Sì. Ci sono alcune differenze, ovviamente. Ma, Ribéry, quando aveva 21 anni, ogni volta che aveva la palla, andava avanti, incrociava e tirava. Kvaratskhelia fa lo stesso. In Italia sta migliorando il suo gioco, riesce ad essere più efficace".

Un talento che Sagnol non vuole ingabbiare in alcun modo, lasciandolo libero di esprimere le sue qualità.

"Deve essere imprevedibile. Sta a lui trovare il giusto mix tra giocata di prima e dribbling".