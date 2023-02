La rivelazione di Mbappé: "In Serie A verrei solo per il Milan"

Durante la cerimonia del 'FIFA The Best', l'attaccante francese ha risposto alla domanda di un tifoso: "Se vengo in A sarà solo per il Milan".

Presente alla cerimonia del 'FIFA The Best', Kylian Mbappé ha risposto ad una domanda - postagli da un tifoso - relativa al suo interesse per un potenziale approdo in Serie A. "Se vengo è solo per il Milan", è stata la risposta del fuoriclasse del PSG. Nessun indizio di mercato, ovviamente, ma poche parole che bastano per evidenziare l'apprezzamento dell'attaccante francese nei confronti del club rossonero. Un gradimento decisamente datato, perché già da piccolo la stella parigina aveva un debole per i colori rossoneri, raccontato a 'La Gazzetta dello Sport': "Il mio legame col Milan è speciale. Da piccolo avevo una baby sitter italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo rossonero e guardavo un sacco di partite del Milan". Tornando alla cerimonia del 'FIFA The Best', il classe 1998 è stato ovviamente incluso nella FIFA FIFPro Men's World XI, insieme a Courtois, Cancelo, Van Dijk, Hakimi, De Bruyne, Casemiro, Modrid, Messi, Benzema e Haaland. Scelti da Goal Probabili formazioni 24ª giornata: Dybala in panchina

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Classifica marcatori Serie A 2022/2023

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati