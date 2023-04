Il Comune di Napoli chiede di spostare la gara con la Salernitana: Lega verso il no

Il derby campano potrebbe regalare matematicamente lo Scudetto al Napoli, la Lega però non apre allo slittamento a domenica.

Ormai ci siamo: il Napoli si prepara a festeggiare il terzo Scudetto della propria storia. La grande festa potrebbe avvenire già nella prossima giornata, in programma al Diego Armando Maradona contro la Salernitana, oppure in quella successiva, a Udine.

A proposito di Napoli-Salernitana: il match è fissato per sabato 29 aprile, con calcio d'inizio alle ore 15. Ma il Comune di Napoli ha chiesto formalmente alla Lega Calcio di posticiparlo di un giorno, facendolo così slittare a domenica, in contemporanea con Inter-Lazio, l'altra partita clou della lotta per il primo posto, in modo da consentire ai tifosi partenopei di festeggiare al Maradona.

"In considerazione della oramai probabile ed imminente vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea - si legge nel comunicato della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile di Napoli - ed al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri di calcio della 32sima giornata di Serie A, si chiede di valutare l’opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della FIGC, per considerare il posticipo della gara di campionato Napoli vs Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12:30, in concomitanza con l’incontro di calcio Inter – Lazio. A tal fine, si chiede, ai responsabili in indirizzo di prevedere il prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 della Metropolitana, così da consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando, in tal modo, il congestionamento del traffico stradale. In attesa di riscontro e sempre nell’ottica di collaborazione, si porgono distinti saluti".

Intervenuto su 'Kiss Kiss Napoli', il consigliere comunale Nino Simeone ha confermato la volontà di giocare domenica e non sabato.

"Ho fatto richiesta per far spostare Napoli-Salernitana a domenica, ma è una decisione che spetta al Prefetto. Stiamo facendo il possibile per far sì che tutto vada nel verso giusto. Visto che Napoli e Salernitana non giocano le coppe non dovrebbero esserci troppi problemi. In questo modo non dovremmo aspettare altre 24 ore per il risultato di Inter-Lazio".

La Lega però sarebbe irremovibile e non avrebbe alcuna intenzione di spostare la partita, che quindi si giocherebbe regolarmente sabato pomeriggio. L'altra ipotesi sul tavolo, in caso di mancato spostamento di Napoli-Salernitana, sarebbe quella di aprire al pubblico il Maradona domenica all'ora di pranzo per permettere ai tifosi di assistere su un maxischermo a Inter-Lazio. Scenario che, però, lo stesso Simeone ha considerato difficoltoso in un altro intervento a 'Radio Punto Nuovo'.

"Sarebbe una situazione complicata, perché si tratterebbe a tutti gli effetti di un evento. Andrebbe coordinata con il Napoli e con la Questura tutta l'attività di sicurezza pubblica".

Napoli-Salernitana e Inter-Lazio, come detto, sono necessariamente legate l'una all'altra in chiave Scudetto: la formazione di Luciano Spalletti diventerà matematicamente campione in caso di vittoria e di mancato successo di quella di Maurizio Sarri a San Siro.