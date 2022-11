La Repubblica - Caso Juve: spuntano 34 milioni di debiti non a bilancio

Secondo il quotidiano ammonterebbe ad almeno 34 milioni di euro la cifra di debito non dichiarata a bilancio dal club bianconero.

Continuano a emergere dettagli in seguito allo scossone societario in casa Juventus, con le dimissioni in blocco dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i quali il presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved.

Sulle colonne del quotidiano La Repubblica emerge che la Guardia di Finanza stia continuando a cercare tra le carte del club bianconero.

Nel mirino degli investigatori ci sono bilanci, scritture private e contratti di compravendita di calciatori nel corso delle ultime stagioni.

I PM si stanno focalizzando su un extradebito che ammonterebbe ad almeno 34 milioni di euro. Una mancanza a bilancio che lo stesso direttore sportivo della Juve, Federico Cherubini, ha ammesso in udienza in riferimento a 7 milioni di debito con l'Atalanta mai messi a bilancio.

Gli investigatori hanno scoperto come esistessero, inoltre, accordi segreti che riguardavano le cessioni di calciatori in diritto di riacquisto.

Tra le operazioni prese in considerazione ci sarebbe quella che coinvolge l'attaccante Alberto Cerri, ceduto nel 2018 al Cagliari con una plusvalenza di 8 milioni di euro.