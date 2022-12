La proposta di Galliani: "Tempo effettivo solamente quando il pallone gira"

L'ad dei brianzoli ha parlato della questione in vista del 2023: "Il calcio deve arrivare a due tempi di trenta minuti effettivi".

I recuperi extra-large del Mondiale hanno portato ad un nuovo dibattivo riguardo il tempo effettivo. Quanti minuti dovrebbero essere recuperati? Ha senso protrarre le gare anche al 100esimo minuto dopo esultanze, cambi e interruzioni varie?

Al brindisi di Natale del Monza, come postato nel video twitter di Franco Vanni, è arrivata la proposta di Adriano Galliani. Il vicepresidente e amministratore delegato del club brianzolo, tra le sorprese del campionato di Serie A, ha parlato della questione in vista del ritorno in campo.

"Il calcio deve arrivare a due tempi di trenta minuti effettivi. Quando il pallone sta girando è tempo effettivo, quando è fermo il cronometro si ferma".

La Serie A, compreso il Monza, tornerà in campo il 4 gennaio, con i biancorossi di Palladino che giocheranno in trasferta al Franchi di Firenze. Dunque, pochi giorni più tardi, il 7, al Brianteo arriverà l'Inter di Simone Inzaghi.

Anche in Serie A, nel 2023, dovrebbe essere introdotto il tempo effettivo, con tempo di recupero decisamente più lungo rispetto al passato. Così da eliminare ogni pausa, dagli infortuni alle esultanze.