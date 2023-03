La prima da capitano di Mbappé: due goal e un assist contro l'Olanda

Alla prima in Nazionale con la fascia di capitano, il fuoriclasse francese ha dato spettacolo: assist a Griezmann in avvio e doppietta all'Olanda.

Ennesima notte da assoluto dominatore per Kylian Mbappé, alla prima assoluta da capitano della Francia dopo il ritiro dalla Nazionale di Lloris.

Il fuoriclasse del PSG - nella cornice dello Stade de France - non ha deluso le aspettative, così come la Nazionale vice campione del Mondo che ha letteralmente travolto l'Olanda di Koeman.

A Saint-Denis, infatti, non c'è stata storia. O meglio, la storia l'ha fatta soltanto il numero 10 transalpino, subito decisivo - dopo due minuti - in avvio con l'assist al bacio per la stoccata vincente di Griezmann.

All'ottavo, invece, è arrivato il 2-0 targato Upamecano, il cui guizzo ha poi lasciato spazio al personalissimo show di Mbappé: al 21' traccia verticale di Tchouameni ad affettare la difesa orange ed inserimento perfetto dell'attaccante di proprietà del PSG - su velo di Kolo-Muani - infallibile a tu per tu con Cillessen.

Nella ripresa, a due dal novantesmo, è poi arrivato anche il proverbiale bis: pallone recuperato, tripla finta ai danni di Timber e Blind e destro chirurgico in buca d'angolo per il definitivo 4-0.

Il punto esclamativo sull'ennesima notte da Re per Mbappé, salito a quota 38 goal in 67 presenze. Cifra che lo proietta nella top 5 dei migliori marcatori di sempre con la maglia francese, superando Benzema, 'fermo' a 37.

In 68 partite giocate con Les Bleus, Mbappé è stato coinvolto in 58 goal (38 reti e 20 assist). Meglio di lui, con lo stesso numero di partite giocate, ha fatto solo Platini che toccò quota 59, di cui 40 reti e 19 assistenze.