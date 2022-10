La parabola di Mangala: pagato 45 milioni dal City, oggi è svincolato a 31 anni

Il difensore francese è stato pagato 45 milioni dai Citizens nel 2014, ma è finito rapidamente nel dimenticatoio: oggi, a 31 anni, è senza squadra.

Una carriera in rampa di lancio, culminata nel grande salto in Premier League, prima dell'inesorabile declino che l'ha condotto sino alla stretta (e amara) attualità da svincolato nonostante i 'soli' 31 anni sulla carta d'identità.

Di chi parliamo? Ovviamente di Eliaquim Mangala, difensore francese che, ad oggi, si trova ancora senza squadra.

Uno scenario decisamente poco preventivabile per un calciatore che nel 2014, dopo l'esplosione con la maglia del Porto, veniva acquistato dal Manchester City al culmine di un'operazione che iniettò nelle casse lusitane ben 45 milioni di euro.

Penna in mano, firma su un remunerativo contratto di sei anni e la convinzione di poter diventare un pilastro all'interno di una squadra che gettava le prime e solide basi per dominare in patria e per dare l'assalto alla Champions League.

Buonissimi propositi che, tuttavia, non hanno trovato terreno fertile nel riscontro della realtà: la sua avventura con i Citizens si chiuderà dopo sole due stagioni - dove comunque gioca 64 partite - e lo proietta verso il prestito al Valencia, proprio nell'estate in cui a Manchester approda Pep Guardiola.

Il suo impatto sulla Liga è comunque di spessore e diventa rapidamente un pilastro dello scacchiere valenciano, prima di fare ritorno alla base. La stagione 2017/18, però, viene segnata in maniera indelebile dall'infortunio al ginocchio che lo costringe a ben otto mesi di stop, oltre ad un temporaneo parcheggio all'Everton.

E' l'inizio di un inesorabile declino: si separa definitivamente dal City e torna al Valencia, questa volta a titolo definitivo, ma tra il 2019 e il 2021 gioca appena 21 partite.

Morale della favola, il contratto scade e Mangala si ritrova senza squadra. La chance per ripartire gliela offre il Saint-Etienne che lo ingaggia il 22 gennaio del 2022. Segnali di una definitiva ripresa? Non esattamente, perché dopo appena sei mesi e quindici presenze ufficiali, il classe 1991 si ritrova punto e a capo. Ad anni 31 e in attesa di una nuova opportunità.