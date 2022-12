La nuova vita di Denis in Serie D: sfiderà la 'sua' Atalanta in amichevole

L'attaccante argentino, trasferitosi alla Real Calepina in Serie D, affronterà la sua ex squadra: "Bello tornare dove ho vissuto tante emozioni".

A partire dallo scorso 10 settembre German Denis ha intrapreso una nuova e inedita avventura lungo il proprio percorso da calciatore. 'El Tanque' ha salutato il mondo del professionismo dopo l'ultima parentesi alla Reggina per misurarsi con il campionato di Serie D, la quarta divisione nostrana per ordine d'importanza.

Ad accoglierlo (a braccia parte) è stata la Real Calepina, società giovanissima, nata soltanto due anni fa dalla fusione di altri due club appartenenti al panorama dilettantistico bergamasco.

In quel di Grumello del Monte, Denis ha ritrovato - nelle vesti di allenatore - una vecchia conoscenza dei suoi trascorsi con l'Atalanta. Stiamo parlando di Daniele Capelli, ex difensore nerazzurro, che proprio con la compagine calepina ha dato ufficialmente il via alla sua nuova carriera da tecnico.

Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente della Dea e per la prima volta faranno ritorno in quel di Zingonia nelle insolite vesti di avversari. Proprio così perché nel primo pomeriggio di martedì 13 dicembre, la Real Calepina sfiderà proprio l'Atalanta in un test amichevole:

" A Zingonia ci sono tornato solo in borghese, a giocare sarà la prima volta da quando sono andato via. - Le sue parole in esclusiva a 'BergamoNews' - Mi sembrerà un po' strano, ma è bello tornare lì e vedere quei colori che mi hanno emozionato tanto. Sarebbe bello se ci fossero tanti tifosi".

Il Tanque, che in A ha vestito anche le maglie di Napoli e Udinese, ha indossato i colori dell'Atalanta dall'estate del 2011 sino al febbraio del 2016, prima del ritorno in patria. Due esperienze con Independiente e Lanus, poi lo sbarco in Perù con l'Universitario, e infine il richiamo del Belpaese con l'approdo alla Reggina, presa per mano e portata dalla C alla B.

Fino all'estate del 2022, quella che ha sancito l'inizio di un nuovo ed intrigante capitolo, tutto da scrivere e soprattutto da scoprire:

"Per me è un'avventura particolare, non conosco la categoria e sto migliorando tanto".

La Real Calepina, inserita nel girone B di Serie D dominato dal Lumezzane, occupa attualmente il 14° posto in classifica frutto di due vittorie, la seconda delle quali arrivata nell'ultimo turno di campionato contro il Seregno, griffata dalla sua terza rete stagionale. Tutto un altro mondo, dunque. Ma oggi a Zingonia ci sarà spazio solo per i bei ricordi.