La nuova vita di Bendtner: farà scherzi telefonici ai vip in un programma tv

L'ex attaccante ha intrapreso la carriera televisiva dopo il ritiro dal calcio nel 2021: condurrà il programma 'Nicklas Pranker'.

Nicklas Bendtner torna a far parlare di sé ma non per questioni legate al rettangolo verde. Assolutamente no, quello ormai è un discorso totalmente chiuso.

L'attaccante danese, infatti, si è ritirato dal calcio giocato a soli 33 anni. L'annuncio ufficiale è arrivato il 3 giugno del 2021, dopo un lungo periodo da svincolato.

Poche parole che hanno posto la parola fine su un percorso tra i professionisti iniziato nel 2005 e conclusosi dopo 16 anni e 145 goal segnati.

L'ex attaccante di Arsenal e Juventus, però, ha deciso di non rimanere nel mondo del calcio, lanciandosi in un'avventura nuova di zecca e decisamente insolita. Quale? La carriera televisiva.

Proprio così, perché come confermato da 'Seoghoer.dk', l'ex centravanti scandinavo passerà alla conduzione di un programma televisivo intitolato 'Nicklas Pranker'.

Il programma verrà trasmesso su Amazon Prime Video Danmark e vedrà Bendtner impegnato fare scherzi telefonici ai personaggi vip, cercando di convincerli - tra le altre cose - a sposarsi, a rubare una televisione o a comunicare con... delle piante. Risate ovviamente assicurate