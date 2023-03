La notte di Dybala contro il suo passato: pochi lampi, poi l'esultanza a fine gara

L'argentino rimane in campo per 73' contro la sua ex squadra, ma non lascia il segno: a fine gara esulta per la vittoria contro il suo passato.

Roma-Juventus ha rappresentato anche la notte del grande ex che ha incrociato il proprio passato.

Ogni riferimento è ovviamente indirizzato nei confronti di Paulo Dybala, alla prima stagione in giallorosso dopo sette anni trascorsi con la maglia della Juventus.

Per lui si è trattato della seconda gara da ex contro Madama dopo il match dell'andata allo Stadium, nel quale griffò l'assist per il definitivo 1-1 di Abraham.

Tuttavia, all'Olimpico, la 'Joya' non è riuscito ad illuminare come (molto) spesso fatto nel corso della stagione: a referto, infatti, è finito soltanto un suo tentativo degno di nota, ben disinnescato da un reattivo Szczesny.

Una gara più di sciabola che di fioretto per l'argentino, chiamato ad un importante lavoro di sacrificio che l'ha costretto a spendere tantissimo sotto il profilo della quantità, andando ovviamente ad incidere in negativo sulla sua pericolosità in zona goal.

Una prova di grande dispendio energetico per l'ex 10 bianconero, richiamato in panchina da Mourinho al 73' per lasciare spazio ad Abraham nel segmento finale di partita.

Al triplice fischio finale, Dybala - insieme ai componenti della panchina - ha esultato a pugni stretti, conscio dell'importanza di questi tre punti nell'economia della stagione capitolina.

Il successo di misura maturato contro la sua ex squadra, infatti, consente alla Roma di agganciare il quarto posto in classifica in coabitazione col Milan. Poco da dire, una vittoria dal peso specifico enorme.