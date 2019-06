La Notte dei Re, vince Figo contro il team Totti 17-11

La Notte dei Re si è conclusa con la vittoria della squadra di Figo contro quella di Totti, autore di una tripletta e osannato dal Foro Italico.

Non ha tradito le attese 'La Notte dei Re', il match di beneficenza organizzato nello splendido scenario del Foro Italico a .

Da un lato c'era la squadra capitanata dal padrone di casa, Francesco Totti, dall'altro quella dell'ex campione portoghese Luis Figo.

Nel team Totti hanno giocato ex compagni e amici come Peruzzi, De Sanctis, Aldair, Candela, Cassetti, Chivu, Aquilani, Perrotta, Pirlo, Pizarro, Tommasi, Borriello, Cassano e Toni.

In quella di Figo erano invece presenti numerose leggende della come Salgado, Pires e Vitor Baia oltre a Zambrotta e Materazzi.

La partita è terminata 17-11 in favore della squadra di Figo, con grandissimo spettacolo in campo dove le squadre si sono affrontate in sei contro sei.

Da segnalare comunque la tripletta di Totti, che ha segnato anche su rigore: "Oggi per noi è una giornata particolare - ha dichiarato l'ex capitano della Roma nel post gara - di sport, di beneficenza, siamo orgogliosi di partecipare a questi eventi e per questo vogliamo ringraziare la gente. Penso faccia piacere un po' a tutti rivivere queste emozioni".

Totti ha anche annunciato che la prossima 'Notte dei Re' sarà contro o , quindi contro la squadra di Shevchenko o Del Piero.