La notte da urlo di Ocampos: super goal e assist di tacco in Siviglia-PSV

L'argentino illumina la sfida di Europa League contro il PSV: splendido goal con il sinistro e assist di tacco a Gudelj nel giro di cinque minuti.

Nella serata riservata agli spareggi di Europa League, svetta il netto 3-0 con cui il Siviglia ha regolato il PSV, mettendo una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale del torneo.

Il grande protagonista di serata è stato una vecchia conoscenza della nostra Serie A, ovvero Lucas Ocampos.

L'attaccante argentino - ex Milan e Genoa - ha illuminato la notte del 'Ramon Sanchez Pizjuan', mettendo a referto una prova ad alto coefficiente di spettacolarità.

Sul risultato di 1-0, il classe 1994, ha raddoppiato con una splendida girata di sinistro - dopo un altrettanto pregevole aggancio col destro - che ha spedito la sfera prima sulla base interna del palo e successivamente in rete.

Al 55', ossia cinque minuti dopo, Ocampos ha spianato la strada al 3-0 di Gudelj smarcandolo con un geniale colpo di tacco, poi propiziato in goal dalla conclusione vincente del difensore serbo.

Un goal, un assist e i riflettori di una notte magica tutti per lui. Due acuti per suggellare una prestazione superlativa e per spingere gli andalusi verso il traguardo degli ottavi, ormai ad un passo.