La Nazione - La Fiorentina guarda in casa Napoli: Ghoulam nel mirino

La Fiorentina ha individuato in Ghoulam uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Per la difesa c’è anche la suggestione Vertonghen.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere una molto diversa da quella di oggi. Dopo una prima stagione di ‘ambientamento’, la proprietà gigliata potrebbe muoversi in maniera importante in sede di calciomercato, al fine di far compiere alla squadra un salto di qualità.

In vista della prossima annata, è stato già chiusa l’importante operazione che porterà in viola Sofyan Amrabat, ma oltre altre potrebbero essere le novità.

Secondo quanto riportato da 'La Nazione', il reparto più rinnovato potrebbe essere la difesa. Da settimane infatti circolano le voci legate ai possibili addii di Milenkovic e sopratutto Pezzella, due tra le attuali colonne della squadra che andrebbero sostituite con elementi di valore, ma va sciolto anche il nodo fascia sinistra, visto che con l’ vanno definite le situazioni legate a Biraghi e Dalbert.

Altre squadre

Per il cuore del reparto arretrato piacciono Kumbulla e Rugani, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Jan Vertonghen. Il 33enne centrale belga è destinato lasciare il a parametro zero e rappresenterebbe un rinforzo di assoluto valore in grado di garantire un’enorme dose di esperienza. Il suo sarebbe un innesto importante, ma è stato accostato anche ad altri club italiani.

Per l’out di sinistra il nome nuovo è invece quello di Faouzi Ghoulam. L’esterno del è reduce da una stagione travagliata e non scende in campo dallo scorso 6 ottobre. I tanti infortuni patiti nelle ultime annate rappresentano un punto interrogativo, ma i problemi sembrano ora alle spalle e le sue qualità non si discutono.

Su di lui ci sarebbero anche club di e , ma preferirebbe restare in . Un accordo con il Napoli si potrebbe trovare senza eccessivi affanni e su basi che non prevedano eccessivi esborsi.