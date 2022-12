La marcia inarrestabile del Catanzaro in Serie C: numeri da record in Europa

La formazione di Vivarini sta dominando il girone C di Serie C con numeri impressionanti: 15 vittorie su 17 gare e 49 goal, più di PSG e Napoli.

Al terzo piano del calcio italiano, c'è una squadra che sta macinando record su record. Un percorso pressoché netto. Un'andatura insostenibile, sin qui, per gli avversari.

Ogni riferimento alla strepitosa stagione del Catanzaro, in questo caso, è puramente voluto. La squadra allenata da Vincenzo Vivarini sta dominando il girone C di Serie C, mettendo a referto numeri e spessore da far impallidire la concorrenza.

15 vittorie e 2 pareggi su 17 partite. Campione d'inverno con due turni d'anticipo. Una macchina perfetta, capace di vantare sia il miglior attacco - 49 goal all'attivo, più di PSG e Napoli - che la difesa meno perforata del torneo, solamente 7 le reti concesse. Soltanto Barcellona e Le Havre ne hanno incassati di meno.

Una differenza reti di +42, superiore anche a quella di Bayern Monaco, PSG e Benfica, e una media punti da far impallidire le principali corazzate europee.

Impietoso, in tal senso, è anche il paragone con i pari categoria: nel girone A, la capolista Vicenza ha 32 punti, la Reggiana, nel B, ne ha 36. I giallorossi, che ne hanno addirittura 47, hanno già il mirino puntato sul record assoluto della Reggina, che nella 19/20 chiuse l'andata a 49 punti.

Sulle pagine del 'Corriere dello Sport', Vivarini non si lascia di certo andare a facili entusiasmi, predicando la via della calma e dello step by step. In classifica, infatti, il Crotone non ha nessuna intenzione di mollare la presa e per il momento ha limitato i danni, restando a 6 punti di distacco nonostante la marcia record delle 'Aquile'.

"La strada è il gruppo. Siamo noi a rendere facili le partite ma se cali l’attenzione rischi di prendere schiaffi e dunque dobbiamo lavorare per evitare insidie", ha detto Vivarini al 'Corriere dello Sport'.

Vietato, dunque, qualsiasi calo di concentrazione. Per coronare il percorso, il Catanzaro sarà chiamato a confermarsi sulle frequenze ammirate sino ad ora. Roba di altissimo livello.