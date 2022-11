La lite con Juric è alle spalle: Vagnati ha rinnovato col Torino fino al 2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica granata ha firmato per altri due anni. E ora la volontà del Torino è quella di far prolungare anche il tecnico.

"Non mi alzi la voce, hai capito fenomeno? Devi avere rispetto".

Il 27 luglio scorso, il mondo sembrava essere crollato su un Torino in disarmo. Da una parte Davide Vagnati, Responsabile dell'Area Tecnica granata; dall'altra l'allenatore Ivan Juric. Protagonisti, i due, di una lite furibonda della quale si parlò per giorni e giorni, in un contesto di tensione a causa delle difficoltà del club a operare sul mercato in entrata.

Poco meno di quattro mesi più tardi, sul Torino è tornato il sereno. Tanto che in mattinata è stato ufficialmente annunciato il rinnovo di contratto del dirigente, inizialmente in scadenza nel giugno del 2023 e prolungato ora per un altro paio d'anni.

"Il Torino Football Club - si legge sul sito granata - è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto del Responsabile dell’Area Tecnica Davide Vagnati fino al 30 giugno 2025. Avanti insieme con rinnovato vigore: buon lavoro, sempre Forza Toro!".

Alle spalle, dunque, la pagina nera di fine luglio. Quella nella quale Vagnati e Juric quasi arrivarono al contatto fisico, ripresi da una mano anonima che, con tanto di cellulare e filmato amatoriale, divulgò ben presto le immagini di quella scena.

"Abbi rispetto di chi ti difende sempre, agli occhi di quel testa di c***o!". Così, in uno stralcio del video, urlava Vagnati a Juric. Secondo qualcuno si riferiva al presidente Urbano Cairo, ma nessuno ha mai voluto commentare ufficialmente le illazioni. In ogni caso, tutto è rapidamente scivolato in secondo piano. Come in una famiglia.

La riprova? Il fatto che la volontà di Cairo e della dirigenza è quella di far firmare anche l'altro litigante, ovvero Juric. A differenza di quello di Vagnati, il contratto attuale del tecnico croato va in scadenza nel giugno del 2024: ora il Torino vorrebbe allungarglielo almeno di un anno, fino al 2025.