La lista UEFA della Roma: esclusi Fazio, Santon e Nzonzi

Mourinho include Spinazzola e fa fuori i tre dalla Conference League. Curioso il caso di Santon, suo ex pupillo: all'Inter lo definiva "un fenomeno".

Dopo aver superato in scioltezza il Trabzonspor, battuto sia all'andata che al ritorno, la Roma di José Mourinho si prepara all'appuntamento dei gironi di Conference League. E intanto, a poco più di 10 giorni dall'esordio, annuncia la propria lista UEFA con i giocatori che potranno scendere in campo in Europa.

L'incluso di lusso è Leonardo Spinazzola. Gli assenti, invece, sono tre: si tratta di Federico Fazio, di Davide Santon e di Steven Nzonzi. I primi due hanno fatto parte della rosa della Roma anche nella scorsa stagione, non hanno cambiato squadra durante la finestra estiva di mercato e sono fuori dai piani di Mourinho; l'ex Siviglia è tornato dal prestito al Rennes e ora potrebbe ripartire verso un campionato in cui le trattative sono ancora aperte.

Curiosa è la situazione di Santon, ex pupillo di Mourinho ai tempi dell'Inter. Fu proprio il portoghese a far esordire il "bambino" in Champions League, regalandogli anche la possibilità di affrontare Cristiano Ronaldo in una celebre sfida in cui, peraltro, Santon si comportò alla grande.

"Un fenomeno - lo definì Mourinho pochi giorni dopo - aveva solo bisogno di un tecnico che si fidasse di lui e potesse dargli la vera opportunità. Io non gli ho mai fatto nessun regalo, ho deciso di farlo giocare in Tim Cup contro la Roma e poi ho continuato a schierarlo, anche contro il Milan, e dopo ho capito che avrebbe potuto essere in campo contro il Manchester United. Davide aveva solo bisogno di un tecnico che si fidasse di lui, tutto il resto è merito della sua personalità e questa conta tanto. È un grande giocatore e, tra dieci-quindici anni, quando diventerà il nuovo Zanetti, Facchetti o Maldini con duecento-trecento partite nell'Inter, chissà, in quel momento mi ricorderò di lui...".

Più di 10 anni più tardi, la situazione è cambiata. Santon non è diventato il nuovo Zanetti, Facchetti o Maldini. Anzi, è ai margini della rosa della Roma. E nemmeno l'arrivo di Mourinho sembra poter risollevarne le sorti. Mai convocato nelle prime due giornate di campionato, l'ex nerazzurro non ci sarà nemmeno in Conference League.

La lista UEFA completa della Roma

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

5 Matias Vina

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

8 Gonzalo Villar

9 Tammy Abraham

11 Carles Perez

14 Eldor Shomurodov

17 Jordan Veretout

19 Bryan Reynolds

21 Borja Mayoral

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

37 Leonardo Spinazzola

42 Amadou Diawara

77 Henrikh Mkhitaryan

87 Daniel Fuzato

92 Stephan El Shaarawy

LISTA B

13 Riccardo Calafiori

63 Pietro Boer

52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

59 Nicola Zalewski

65 Filippo Tripi