La lista Champions della Juventus per la fase a gironi

La Juventus ha inserito tutti i giocatori nella lista consegnata all'UEFA per la fase a gironi di Champions League, l'unico assente è Kaio Jorge.

Calciomercato chiuso, per le squadre impegnate nelle coppe europee è l'ora di compilare le liste dei giocatori da utilizzare nella fase a gironi. Nessuna novità in casa Juventus, dove l'unico assente è Kaio Jorge il cui rientro avverrà solo tra parecchi mesi dopo la rottura del tendine rotuleo.

Presenti regolarmente invece tutti i nuovi acquisti: da Pogba a Di Maria e Paredes, così come Federico Chiesa il cui ritorno in campo non ha ancora una tempistica precisa.

Quattro infine i giocatori inseriti in Lista B: Miretti, Soulé, Da Graca, Garofani e Fagioli.

LISTA CHAMPIONS DELLA JUVE

Portieri

Szczesny

Perin

Pinsoglio

Garofani (lista B)

Difensori

De Sciglio

Bremer

Danilo

Alex Sandro

Gatti

Bonucci

Rugani

Centrocampisti

Locatelli

McKennie

Pogba

Rabiot

Paredes

Miretti (lista B)

Fagioli (lista B)

Attaccanti

Chiesa

Vlahovic

Cuadrado

Milik

Kostic

Kean

Di Maria

Akè

Soulé (lista B)

Da Graca (lista B)