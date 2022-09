La lista Champions dell'Inter per la fase a gironi

I nerazzurri hanno comunicato la lista di calciatori che prenderà parte ai gironi di Champions. Dentro anche l'ultimo arrivato Acerbi.

L'Inter torna in Champions League e capita in un girone complicatissimo con Bayern Monaco e Barcellona. La squadra di Inzaghi però non si dà per vinta e darà del vfilo da torcere per ottenere una qualificazione agli ottavi di finale.

I nerazzurri hanno presentato la lista UEFA per la Champions, nella quale sono tutti presenti. Spazio anche per Francesco Acerbi, arrivato l'ultimo giorno di mercato.

LA LISTA CHAMPIONS DELL'INTER

PORTIERI

Samir Handanovic

André Onana

Alex Cordaz

DIFENSORI

Denzel Dumfries

Stefan De Vrij

Robin Gosens

Raoul Bellanova

Francesco Acerbi

Federico Dimarco

Danilo D'Ambrosio

Matteo Darmian

Milan Skriniar

Alessandro Bastoni

Mattia Zanotti (B)

Alessandro Fontanarosa (B)

CENTROCAMPISTI

Roberto Gagliardini

Kristjan Asllani

Nicolò Barella

Henrikh Mkhitaryan

Marcelo Brozovic

Valentin Carboni (quando maturerà i requisiti)

ATTACCANTI

Romelu Lukaku

Lautaro Martinez

Hakan Calhanoglu

Edin Dzeko

Joaquin Correa