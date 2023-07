La Lazio su Ricci e Sanabria: si lavora al doppio colpo dal Torino

Il club biancoceleste ha avviato i contatti con il club di Cairo per i due calciatori: possibile inserimento nella trattativa di Cancellieri.

La Lazio va a caccia di rinforzi in vista del ritorno in Champions League. Dopo l’addio dell’ormai ex direttore sportivo Igli Tare, il presidente Claudio Lotito è alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Maurizio Sarri.

Tra le priorità dell’allenatore toscano sul mercato ci sono l’arrivo di un regista e di un centravanti che possa far rifiatare Ciro Immobile in vista del triplo impegno con la Lazio impegnata tra campionato, Champions e Coppa Italia, oltre alla Supercoppa in programma a inizio gennaio in Arabia Saudita.

I due innesti in casa biancocelesti potrebbero arrivare dal Torino. Il club capitolino ha individuato in Samuele Ricci e Antonio Sanabria due profili che corrispondono dal punto di vista tecnico-tattico ed economico a quelli che la società di Claudio Lotito sta cercando.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i biancocelesti hanno avviato i contatti con la società di Urbano Cairo. Il Torino valuta il cartellino di Samuele Ricci 20 milioni di euro, mentre Sanabria ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe arrivare per cifre più contenute.

Dal canto suo, la Lazio spera di inserire nella trattativa per abbassare il conguaglio economico il cartellino di Matteo Cancellieri, fuori dai piani di Sarri e profilo che Juric conosce dai tempi del Verona, quando era ancora in Primavera ma si allenava spesso con la prima squadra.