La Lazio saluta Jony: ufficiale il suo passaggio all'Osasuna

Jony lascia la Lazio dopo soltanto una stagione, parecchio altalenante. Torna in Spagna ed andrà a giocare nell'Osasuna.

Dopo una trattativa iniziata negli scorsi giorni, e Osasuna hanno trovato in fretta l'intesa per il trasferimento di Jony, che dopo soltanto una stagione in , lascia l' per tornare nella sua .

"Il Club Atletico Osasuna ha raggiunto oggi un accordo con la Società Sportiva Lazio per il prestito, per una stagione, del calciatore Jony Rodríguez. Al termine del periodo di prestito, la squadra Rojilla avrà un'opzione di acquisto volontaria di 5 milioni di euro. Il calciatore si recherà a Pamplona nelle prossime ore per concludere l'affare".

Questo il comunicato dell'Osasuna, che informa anche delle modalità del trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro.

La Lazio aveva grande necessità di liberare un posto in rosa per accogliere proprio un altro terzino sinistro, ovvero Fares. L'ex è praticamente acquistato da una settimana, ma fino ad ora non è stato tesserato proprio per problemi di rosa.

Adesso è tutto fatto, si aspetta il comunicato ufficiale su Fares, mentre ci ha pensato l'Osasuna ad ufficializzare l'acquisto di Jony.