La Lazio punta Ferguson: piace per il dopo Milinkovic-Savic

In caso di partenza del centrocampista serbo, il club biancoceleste potrebbe virare sullo scozzese del Bologna, autore di 7 goal al primo anno in A.

Manovre di mercato in pieno divenire anche per quanto riguarda la Lazio che, in estate, potrebbe fare i conti con l'addio di Sergej Milinkovic-Savic.

Un tormentone che si ripropone, come ogni anno, ma che questa volta - complice un contratto in scadenza a giugno 2024 - potrebbe sfociare nell'addio del 'Sergente' alla maglia biancoceleste.

Una situazione da monitorare, con l'Inter spettatrice interessata, e con il club capitolino che dal canto suo avrebbe già individuato il nome del successore.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il nome finito sul taccuino degli uomini di mercato laziali è quello di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che in questa stagione ha brillato con la maglia del Bologna.

Arrivato in estate dall'Aberdeen, il classe 1999 ha strappato consensi e applausi: al primo anno in Serie A, il ragazzo nativo di Hamilton è diventato un pilastro della squadra di Thiago Motta, andando in goal in ben 7 occasioni in 32 presenze ufficiali.

Il Bologna l'ha pagato soltanto 3.5 milioni di euro e ora la sua valutazione è naturalmente lievitata. La Lazio potrebbe dunque provare ad affondare il colpo nel caso in cui Savic parta, ma sullo scozzese la lista dei pretendenti è notevolmente aumentata. Una concorrenza che comprende diverse squadre estere.