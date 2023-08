La Lazio ora pensa a Kamada: la situazione di Luis Alberto favorirebbe il suo arrivo

I biancocelesti cercano un centrocampista offensivo: il giapponese sedotto e abbandonato dal Milan potrebbe essere un'opzione concreta.

La Lazio è alle prese con diverse situazioni complesse.

Le voci di cattivi rapporti tra Lotito e Sarri, causati principalmente dalle strategie di mercato, stanno agitando e non poco le acque, ma non solo.

Luis Alberto non si è allenato nelle ultime due sessioni e non è partito per l'Inghilterra: ennesimo capitolo della saga del rinnovo dello spagnolo coi biancocelesti.

Dopo la cessione di Milinkovic-Savix all'Al-Hilal, ora la Lazio, avrebbe bisogno di un centrocampista con doti offensive. Se però andasse via anche Luis Alberto, questo bisogno si accentuerebbe.

Per questo, l'indiziato numero 1 è Daichi Kamada. Il giapponese non ha rinnovato con l'Eintracht ed è al momento svincolato. Era quasi certo il suo arrivo al Milan, ma il licenziamento di Maldini e Massara ha cambiato le strategie dei rossoneri, che hanno preferito virare su altri profili.

Kamada apprezzerebbe la Lazio, e più in generale un trasferimento in Serie A. Per questo la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni, e portare il trequartista a Roma, sponda biancoceleste, prima dell'inizio del campionato.