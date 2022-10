La Lazio ha cambiato passo: terza vittoria di fila e vetta a -3

Dieci goal fatti e zero subìti nelle ultime tre partite in Serie A: Immobile e Milinkovic-Savic sono gli uomini copertina di una squadra che vola.

In un campionato all'insegna del grande equilibrio con sei squadre racchiuse in un fazzoletto di quattro punti, non può passare inosservata la progressiva risalita della Lazio.

Il rotondo 4-0 allo Spezia nel lunch match di domenica, ha consentito alla squadra di Maurizio Sarri di infilare la terza vittoria consecutiva. Un poker che fa bene al morale e alla classifica perché i capitolini hanno agganciato il Milan a quota 17 punti portandosi a sole tre lunghezze dal duo di testa composto da Atalanta e Udinese.

La sconfitta casalinga con il Napoli, data 3 settembre, è solo un lontano ricordo perché da quel momento Immobile e compagni hanno fatto percorso netto in campionato: 2-0 al Verona, 4-0 alla Cremonese e, appunto, 4-0 allo Spezia.

10 goal fatti, zero subiti e una credibilità sempre maggiore all'interno di una squadra che ha decisamente assimilato il credo calcistico del proprio allenatore che in quel di Roma ha trovato terreno fertile per far proliferare le proprie idee.

Il 4-3-3 sarriano è una macchina che viaggia ad altissime frequenze, impreziosita dai suoi due uomini copertina che rispondono ai nomi di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic: cinque goal per il centravanti azzurro, tre centri e cinque assist per il centrocampista serbo.

Getty

Due autentici valori aggiunti chiamati a brillare all'interno di un contesto che funziona a meraviglia. Romagnoli - in goal contro lo Spezia - ha ridato solidità ad un reparto che sino a questo punto del torneo è il meno perforato dopo quello dell'Atalanta.

I vari Luis Alberto, Zaccagni e Felipe Anderson non fanno altro che accrescere la qualità e la produzione offensiva di una squadra che ha il miglior attacco dopo quello del Napoli.

Morale della favola, in uno dei campionati più livellati ed equilibrati dell'ultimo decennio, depennare la Lazio dal giro che conta sarebbe un errore piuttosto evidente.