La Lazio cerca un'alternativa a Immobile: riflettori puntati su Nzola

Il club biancoceleste pensa all'attaccante dello Spezia per la prossima stagione: può rappresentare una valida alternativa a Immobile in zona goal.

Lazio al lavoro con uno sguardo rivolto al presente, e con un obiettivo da raggiungere chiamato Champions League, ma con la mente già proiettata in chiave futuro.

Un futuro che potrebbe, appunto, riproporre i biancocelesti sul palcoscenico della massima rassegna continentale. Uno scenario che spingerebbe la società capitolina ad intervenire sul mercato per puntellare la rosa in vista di una stagione 2023/24 che si preannuncia calda e ricca di impegni.

Tra i comparti che Maurizio Sarri vorrebbe vedere ritoccati, c'è sicuramente l'attacco e in casa Lazio le idee sarebbero già piuttosto chiare: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il fronte da monitorare con estrema attenzione per l'estate è quello di M'Bala Nzola.

Un profilo che consentirebbe alla Lazio di assicurarsi una valida alternativa in zona goal a Ciro Immobile, visto che in questa stagione l'assenza di un'altra punta di peso in rosa ha costretto Sarri a ricorrere spesso e volentieri al falso nove, comunque ben interpretato da Felipe Anderson.

E in questo contesto si inserisce il calciatore angolano, protagonista di una stagione di spessore allo Spezia, condita da 15 goal complessivi, di cui 13 in Serie A e due in Coppa Italia. Il suo contratto scadrà nel 2024 e - sempre secondo quanto sostiene 'La Gazzetta dello Sport' - la quadra potrebbe trovarsi attorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe soddisfare le casse liguri.

La Lazio, dal canto suo, riflette e lavora a fari spenti per allestire un gruppo che abbia risorse e uomini necessari per gestire il doppio impegno. La ricerca di un vice-Immobile rappresenta una priorità assoluta e l'identikit sembra già essere stato individuato.