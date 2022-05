Dopo la matematica certezza del quinto posto in classifica e la partecipazione alla fase a gironi della prossima Europa League, la Lazio lavora in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste è pronto a mettere a segno il primo colpo di mercato da regalare a Maurizio Sarri in vista dell'annata 2022/2023.

Il direttore sportivo Igli Tare ha scelto il sostituto di Lucas Leiva, in scadenza di contratto e pronto a salutare il club capitolino il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', la Lazio ha accelerato nelle ultime ore per Marcos Antonio, centrocampista brasiliano classe 2000 dello Shakhtar Donetsk.

La società biancoceleste ha già raggiunto l'accordo con il club ucraino per il trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva pari a 10 milioni di euro, di cui 8 di parte fissa e 2 di bonus. Intesa totale anche con il calciatore brasiliano e il suo entourage: mancano solo le firme per la fumata bianca.

Cresciuto nell'Atletico Paranaense, Marcos Antonio prenderà in regia il posto del suo connazionale Lucas Leiva. Il brasiliano è arrivato allo Shakhtar nel 2019, dopo l'esperienza in Portogallo all'Estoril Praia, e già vanta una buona esperienza in campo internazionale con 26 presenze in tre stagione tra Champions ed Europa League.