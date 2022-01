La Lazio accelera per Casale: accordo raggiunto con il Verona

Innesto in difesa per la Lazio di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste è sempre più vicino al primo acquisto della sessione invernale di calcio mercato: in arrivo c'è Nicolò Casale, difensore classe 1998 in forza al Verona.

Dopo aver perfezionato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Vavro al Copenaghen, ufficializzata nella giornata di ieri, la dirigenza della società capitolina si è mossa con decisione per trovare l'intesa totale con il club scaligero e anticipare le mosse di Milan e Napoli, da tempo sulle tracce del 23enne.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, Lazio e Verona hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Un'operazione chiusa per una cifra complessiva tra i 9 e 10 milioni di euro.

Passi avanti importanti nella trattativa tra le società di Lotito e Setti, che dopo l'affare Zaccagni concluso nell'ultimo giorno della finestra estiva di mercato sono pronte a chiudere un altro affare.

Sarri attende il suo nuovo difensore, che andrà ad aggiungersi alla batteria di centrali composta da Acerbi, Luiz Felipe, Patric e Radu. Secondo Pedullà, per completare l'operazione in entrata la Lazio deve prima concluderne una in uscita con la cessione di un calciatore attualmente in rosa. Poi sarà tempo di perfezionare l'arrivo di Casale, che potrà subito mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore.