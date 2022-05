La Juventus Under 23 può essere promossa in Serie B?

Continua la scalata della Juventus Under 23 che punta dritta alla promozione in Serie B. I bianconeri, grazie alla vittoria sul campo della Pro Vercelli, hanno conquistato l'accesso alla fase finale dei playoff di Serie C. Ma cosa succederebbe in caso di promozione?

LA JUVENTUS UNDER 23 PUÒ ESSERE PROMOSSA IN B?

Il regolamento stilato dalla FIGC in tal senso è chiaro e prevede che "la Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2021/2022 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore".

La Juventus Under 23 quindi, in caso di promozione, potrebbe giocare in Serie B bensì non potrà mai militare nello stesso campionato della Juventus A ma sempre almeno in una categoria inferiore.

In caso di retrocessione dalla Serie C alla Serie D invece la Juventus Under 23 non potrebbe iscriversi al campionato dilettanti ma dovrebbe chiedere "di essere ammessa al Campionato di Serie C soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato".