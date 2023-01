La Juventus sorride: Pogba e Vlahovic in goal nell'allenamento congiunto contro la Next Gen

Segnali positivi per Allegri: tripletta dell'attaccante serbo e doppietta del centrocampista francese nell'allenamento congiunto contro la Next Gen.

Giungono buone notizie dal fronte Juventus: Dusan Vlahovic e Paul Pogba sono scesi in campo nell'allenamento congiunto contro la Next Gen, fornendo risposte più che confortanti circa le rispettive condizioni fisiche.

L'attaccante serbo ha mostrato grande tonicità siglando una tripletta, mentre il centrocampista francese ha risposto presente all'appuntamento andando in goal in due occasioni.

Musica per le orecchie di Massimiliano Allegri, ormai pronto a contare nuovamente su due tasselli fondamentali in vista del prosieguo della stagione che vedrà la Juve impegnata in campionato, Europa League e Coppa Italia. Al test hanno preso parte anche Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio.

In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi in vista dei prossimi impegni, sia il numero 9 che il 10 puntano dichiaratamente alla convocazione in vista del match di domenica contro il Monza che aprirà ufficialmente il girone di ritorno.

Il centravanti classe 2000 non scende in campo con la maglia bianconera dallo scorso 25 ottobre in occasione del match contro il Benfica, dove uscì accusando un fastidio muscolare. Ristabilitosi in concomitanza con i Mondiali del Qatar, disputati con la maglia della Serbia, è stato costretto a fare i conti con gli ormai atavici problemi di pubalgia.

Ancora più datato è lo stop di Pogba, infortunatosi nella tournée estiva negli States e ai box da luglio. L'ex United non ha ancora esordito da quando è tornato a vestire i colori zebrati.