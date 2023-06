La Juventus saluta Di Maria: "Grazie Fideo!"

Ufficiale la separazione dopo un solo anno tra il club bianconero e il campione del Mondo argentino: "In bocca al lupo per tutto Fideo!".

Una storia che doveva essere di successo, ma si è rivelata meno brillante delle aspettative ed è terminata dopo un solo anno. La Juventus e Angel Di Maria si separano ufficialmente.

Nessuna novità rispetto a quanto era trapelato nelle ultime settimane, ma certi rapporti vanno risolti anche in maniera istituzionale.

Ecco dunque che i bianconeri sul proprio sito internet ufficiale hanno rilasciato un comunicato di commiato nei confronti del campione del Mondo di Qatar 2022 con l'Argentina.

"Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione. [...] Grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo per il futuro!"

Nel futuro del Fideo si delinea sempre più concretamente il ritorno al Benfica, squadra in cui l'argentino ha militato ben 13 anni fa.

Di Maria chiude la sua esperienza in Italia con 40 presenze e 8 goal tra campionato e coppe nazionali ed europee, ma con zero titoli vinti e all'interno di una stagione molto complicata dentro e fuori dal campo per la Juventus.