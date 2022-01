La Juve vuole Nandez: possibile scambio con Kaio Jorge

La Juventus non sembra intenzionata a fermarsi sul mercato. I bianconeri, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Dusan Vlahovic, cercano ora pedine a centrocampo.

Il nome più caldo in queste ore è quello di Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Lo svizzero sembra vicinissimo ai bianconeri. Ma non è l'unico nome per la mediana.

La Juventus ha infatti avviato dei contatti con il Cagliari per avere Naithan Nandez. L'uruguaiano piace e il club di Agnelli avrebbe proposto uno scambio di prestiti che porterebbe in rossoblù Kaio Jorge.

L'operazione Zakaria non ostacolerebbe comunque quella legata a Nandez. Non è dunque escluso il fatto che possano arrivare entrambi in bianconero