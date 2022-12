La Juve riabbraccia Chiellini: l'ex capitano ospite alla Continassa

Una sorpresa per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata oggi in una doppia seduta di lavoro. Il club bianconero ha accolto nel centro sportivo della Continassa l'ex difensore e capitano bianconero, Giorgio Chiellini.

"Guardate chi è venuto a trovarci oggi!" si legge sul profilo Twitter del club bianconero.

La Juventus ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono insieme agli ex compagni come Perin, Pogba, Bonucci e Locatelli e in compagnia del suo ex allenatore Massimiliano Allegri.

Chiellini è reduce dal trionfo negli Stati Uniti con il titolo di Major League Soccer portato a casa con il suo Los Angeles FC. Il primo trofeo arrivato dopo l'addio alla Juventus, al termine di un lungo percorso durato 17 anni e che lo ha visto conquistare ben 19 coppe con la 'Vecchia Signora'.

Nelle ultime settimane, dopo il terremoto che ha travolto la società bianconera con le dimissioni in blocco del Consiglio d'Amministrazione e l'indagine 'Prisma' della Procura di Torino che prosegue, si è parlato anche un ritorno di Chiellini, ma questa volta in vesti dirigenziali.

Un'ipotesi da non scartare ma che al momento resta tale. A differenza dell'amore di Chiellini per la Juventus, un sentimento inossidabile confermato alla prima occasione.