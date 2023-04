La grande notte di Höler: il suo rigore al 95' elimina il Bayern

L'attaccante del Friburgo si regala una delle emozioni più belle: il suo rigore al 95' elimina il Bayern e manda il Friburgo in semifinale di coppa.

La grande sorpresa di serata arriva direttamente dai quarti di finale della DFB Pokal. Il Friburgo compie l'impresa, sbanca l'Allianz Arena ed elimina il Bayern Monaco di Tuchel dal torneo.

Un autentico capolavoro che porta la firma indelebile di Lucas Höler. Proprio così perché dopo il vantaggio targato Upamecano e il pari di Hofler ad inizio ripresa, a suggellare la notte magica dei ragazzi di Streich è stato proprio l'attaccante tedesco che al 95' si è assunto la responsabilità di presentarsi dal dischetto trasformando il calcio di rigore del definitivo 2-1.

Sommer da una parte, pallone dall'altra e pass per le semifinali ufficialmente staccato. Per Höler nient'altro che il punto più alto di una carriera che a onore del vero non gli ha regalato molte volte le luci della ribalta. Ma nel calcio si sa, è fondamentale farsi trovare pronti e lui l'ha fatto.

Il percorso dell'attaccante classe 1994 l'ha condotto sul palcoscenico della Bundesliga nell'inverno del 2018, quando il Friburgo l'ha ingaggiato dal Sandhausen per soli 2 milioni di euro. Höler è la classica tipologia di attaccante che fa della fisicità il proprio punto di forza e con un bagaglio tecnico non di primissima qualità, ma sul quale ha saputo lavorare nel corso dei suoi primi cinque anni a Friburgo. Primi, nella fattispecie, è un termine corretto proprio perché il ragazzo di Achim ha di recente prolungato il proprio legame con il club.

Nonostante una media reti non propriamente invidiabile - 28 centri in 176 gare ufficiali - Höler a Friburgo è una sorta d'istituzione proprio per le sue caratteristiche che l'hanno reso un elemento prezioso all'interno dello scacchiere tattico di Streich.

Nel pieno della maturità di un percorso che non l'ha praticamente mai portato alla ribalta - come testimoniato anche dalle zero convocazioni in Nazionale - il destino ha fatto sì che la grande chance gli spettasse sul palcoscenico dell'Allianz Arena proprio contro chi ha scritto la storia del calcio tedesco e non solo.

Un rigore calciato al 95', in casa del Bayern, con una qualificazione in palio non è roba da tutti i giorni, ma soprattutto non è roba per tutti. Paradossalmente non sarebbe dovuta essere nemmeno per lui visto che il rigorista titolare è il nostro Vincenzo Grifo.

Le dinamiche del match, questa volta, hanno sviluppato un finale differente, con Grifo sostituito al 68' da Sallai, e lui a presentarsi sul punto di battuta, a undici metri dalla gloria.

Non ha vacillato Höler. Si è preso la responsabilità e ha illuminato la via che conduce verso le semifinali di Coppa di Germania. Una delle notti più importanti nella storia del Friburgo che dopo 20 sconfitte e 3 pareggi vince per la prima volta nella sua storia a Monaco di Baviera. Sicuramente la più bella della sua carriera.