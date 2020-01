La Gazzetta dello Sport: per la Roma spunta Paquetà, ma solo in prestito

Lucas Paquetà è un nuovo obiettivo della Roma, soprattutto se dovesse saltare Carles Perez. Petrachi a lavoro sempre per Villar.

Negli ultimi giorni di calciomercato può succedere di tutto e la si appresta ad essere una delle protagoniste in . La squadra giallorossa non ha infatti trovato ancora il sostituto di Zaniolo e dopo l'infortunio di Diawara, Paulo Fonseca avrà bisogno di un altro centrocampista centrale.

C'è un nome spuntato nelle ultime ore che alla Roma potrebbe fare molto comodo, in entrambi i ruoli: si tratta di Lucas Paquetà, che vorrebbe lasciare il in questa sessione di mercato, avendo saltato anche l'ultima partita di campionato contro il .

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' potrebbe entrare nel vivo la trattativa soprattutto se qualcosa dovesse andare storto per l'arrivo di Carles Perez, ma il nome del brasiliano resterà in ballo a prescindere. Lui, così come Suso, potrebbero però arrivare alla Roma solo se il Milan accetterà il prestito come formula di cessione.

Intanto proseguono i contatti anche con un altro centrocampista, Gonzalo Villar: secondo 'Il Corriere dello Sport', la trattativa con l’Elche è stata avviata da qualche giorno, la Roma ha offerto agli spagnoli cinque milioni, ma il può vantare un diritto di prelazione sul calciatore.

Per Carles Perez, invece, che è l'uomo più vicino alla Roma, i giallorossi hanno strappato con il un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro.