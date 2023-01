La gaffe di Ronaldo: "Non è la fine della mia carriera venire in... Sudafrica"

Il fuoriclasse portoghese ha commesso un errore durante la presentazione ufficiale con l'Al-Nassr: ha scambiato l'Arabia Saudita con il Sudafrica.

L’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita è ufficialmente iniziata. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2025 da 200 milioni di euro a stagione, il fuoriclasse portoghese è stato presentato dall'Al-Nassr ai nuovi tifosi con la conferenza stampa e lo show in campo.

CR7 ha dichiarato di essere pronto per questa nuova sfida e di voler conquistare nuovi trofei, record e primati, come fatto finora in carriera.

“Ho battuto record in ogni campionato in cui sono stato, lo voglio fare anche qui. Sono abituato del resto a battere primati”.

Davanti ai giornalisti, presenti in centinaia per assistere e raccontare l’arrivo in Arabia Saudita il cinque volte Pallone d’Oro, il portoghese si è però reso protagonista di una gaffe che non è passata inosservata.

“Il calcio è differente, il modo di evolversi del calcio è differente. Venire qui in Sudafrica per me non rappresenta la fine della mia carriera. Volevo cambiare e sono felice della scelta fatta. la gente ha mostrato d'amarmi e l'accoglienza è stata spettacolare”.

L’ex Juventus e Manchester United ha confuso l’Arabia Saudita con il Sudafrica.



Una piccola distrazione che non scalfisce una giornata memorabile per il Paese arabo e per il suo movimento calcistico, che accoglie uno dei più grandi della storia.