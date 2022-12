La forza d'animo di Francesco Paciello: la madre muore all'intervallo, lui torna in campo e segna una doppietta

L'attaccante della Battipagliese riceve la triste notizia tra primo e secondo tempo, ma decide di continuare a giocare: segnerà due reti.

Difficile provare un dolore più grande della perdita della madre. Eppure, a volte, il desiderio di compiere fino in fondo il proprio dovere prevale su tutto il resto. Ed è quel che è accaduto a Francesco Paciello, attaccante della Battipagliese (Prima Categoria campana) durante la partita di domenica pomeriggio contro il Macchia.

Il protagonista della sfida è stato proprio lui. Per la doppietta messa a segno, ma non solo e non tanto: tra il primo e il secondo tempo ha ricevuto la triste comunicazione della morte della madre, già gravemente malata, ma Paciello ha comunque deciso di dare una mano ai compagni, scendendo in campo anche nella ripresa e realizzando due reti.