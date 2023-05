La Fiorentina perde Saponara: out per un problema all'adduttore

Il centrocampista viola costretto alla sostituzione nel corso della sfida contro il Torino: problema all'adduttore destro, condizioni da valutare.

Brutte notizie per la Fiorentina e Vincenzo Italiano, che perdono un elemento a centrocampo in vista delle prossime partite.

Si tratta di Riccardo Saponara, costretto alla sostituzione poco dopo l'ora di gioco della sfida della viola in casa del Torino.

Il centrocampista si è fermato durante un contrasto di gioco per via di un problema all'adduttore della gamba destra e ha immediatamente chiesto la sua sostituzione. Al suo posto è entrato Brekalo.

Le condizioni di Saponara verranno valutate nella giornata di lunedì 22 maggio, ma certo è che sarà molto difficile per Italiano averlo a disposizione per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 24 all'Olimpico.

Il centrocampista cercherà però di recuperare entro il 7 giugno, data nella quale la Fiorentina affronterà il West Ham nella finale di Conference League a Praga.