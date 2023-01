La finale di Euro 2020 diventa un documentario: uscirà su Netflix

La giornata della finale, dalle ore precedenti al calcio d'inizio fino al trionfo azzurro a Wembley, diventano il soggetto di un documentario Netflix.

Il trionfo dell'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020 è pronto a diventare oggetto di un documentario targato Netflix.

Come riferisce Deadline, la finale tra azzurri e i padroni di casa dell'Inghilterra verrà raccontata in un docufilm disponibile alla visione sulla nota piattaforma di intrattenimento in streaming.

Oltre ai 120 minuti di gioco e i rigori decisivi per l'assegnazione del Campionato Europeo disputato nel 2021, la serie racconterà la strage sfiorata quando migliaia di persone senza biglietto hanno provato a prendere d’assalto lo stadio, con ben 2.000 tifosi penetrati nell’impianto senza un ticket valido per assistere all’incontro.

Non si conosce ancora il titolo scelto, né tanto meno quando sarà disponibile sulla Netflix.

A produrre il documentario è James Rogan, mentre in cabina di regia si divideranno Rob Miller e di Kwabena Oppong.