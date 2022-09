La FIGC chiede l'anticipo di Austria-Italia: no della RAI

La FIGC avrebbe voluto evitare di sovrapporsi con la prima partita dei Mondiali, la RAI dice no per trasmettere 'Ballando con le stelle'.

L'ultima amichevole dell'Italia nel 2022, a Vienna contro l'Austria, si giocherà come previsto domenica 20 novembre alle ore 20.45. Secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera', infatti, la RAI avrebbe detto no alla richiesta avanzata dalla FIGC che voleva anticipare la partita di un giorno.

L'obiettivo della Federazione era quello di evitare la contemporaneità tra Austria-Italia e la gara inaugurale dei Mondiali tra Qatar ed Ecuador, prevista lo stesso giorno seppure alle ore 17 italiane.

Il no della RAI invece è dato dalla volontà di lasciare la prima serata di sabato 19 novembre al noto show 'Ballando con le stelle', condotto da Milly Carlucci.

Per venire incontro alle esigenze della FIGC, comunque, l'emittente aveva prospettato la possibilità di spostare la partita alle 18.30 di sabato 19 novembre con diretta su RaiSport. Controproposta respinta dalla Federazione che ha preferito a quel punto mantenere data e orario originari.

Prima della trasferta in Austria, mercoledì 16 novembre, gli Azzurri voleranno a Tirana dove affronteranno sempre in amichevole i padroni di casa dell'Albania. Partita anche in questo caso in programma alle ore 20.45 e che verrà trasmessa come sempre su Raiuno.