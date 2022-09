La favola di Pasveer: titolare con l'Olanda a 38 anni

L'estremo difensore di proprietà dell'Ajax, prime della sfide di Nations League, non era mai stato nemmeno convocato dalla nazionale orange.

No, stavolta non c'entra niente il maestro Manzi. Per Remko Pasveer non è mai troppo tardi non è soltanto il titolo di una vecchia trasmissione televisiva del servizio pubblico italiano, ma la realizzazione di un sogno.

A 38 anni, il portiere dell'Ajax ha esordito da titolare con la maglia della nazionale olandese impegnata nelle ultime gare di Nations League.

Classe 1983, Pasveer vanta una lunga esperienza in Eredivisie. In carriera ha vinto per 3 volte il campionato olandese con le maglie di PSV e Ajax, ma in nazionale non aveva mai raccolto una convocazione.

Le uniche esperienze con la selezione nazionale olandese erano arrivate per lui con le giovanili.

Ci ha pensato però il ct Van Gaal a regalargli una soddisfazione, convocandolo e facendolo addirittura esordire nei due impegni di Nations League contro Polonia e Belgio.

Due gare su due concluse con una vittoria con la porta inviolata per i Tulipani, che hanno inoltre vinto il girone qualificandosi alla Final Four della competizione.

Una bella storia, che dimostra come anche quando il treno sembra ormai definitivamente passato ci sia sempre un'altra possibilità a tenderci la mano.