La delusione di Cunha: non convocato dal Brasile per il Mondiale

L'attaccante dell'Atletico Madrid, dopo aver collezionato 8 presenze tra il 2021 e il 2022, è stato escluso dai convocati per il Qatar.

Il ct Tite ha diramato in via ufficiale la lista dei 26 giocatori che rappresenteranno il Brasile al prossimo Mondiale in Qatar che scatteranno domenica 20 novembre con il match inaugurale tra la Nazionale padrone di casa e l'Ecuador.

La Seleçao rientra senza alcun tipo di dubbio tra le selezioni favorite per la vittoria finale, potendo contare su un roster di altissimo profilo, impreziosito dalle tante stelle che dominano già la scena sul palcoscenico europeo: da Neymar a Vinicius, da Antony a Casemiro, fino ad arrivare a Rodrygo e Gabriel Jesus, soltanto per citarne alcuni.

Un'infusione di qualità al servizio della causa verdeoro, con l'obiettivo dichiarato di tornare sul tetto del Mondo, traguardo che manca dall'edizione di Corea e Giappone 2022.

Un'autentica parata di stelle, della quale però non farà parte Matheus Cunha. L'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid è infatti uno dei grandi esclusi che Tite non porterà con sé alla volta del Qatar.

Il classe 1999, così come l'altro grande escluso Roberto Firmino, sarà costretto a rimanere a casa, senza la possibilità di poter vivere quello che sarebbe stato il primo Mondiale della sua carriera.

Una delusione cocente per l'ex Hertha Berlino, che dalla fine del 2021 era entrato di fatto in pianta stabile nel giro delle convocazioni, collezionando sette presenze ufficiali nell'ultimo anno solare.

Instagram

L'attaccante dei 'Colchoneros' ha postato una storia sul proprio profilo Instagram nella quale lo si vede totalmente affranto (appoggiato al davanzale di una finestra) pochi istanti dopo aver appreso della mancata chiamata per la massima rassegna iridata.

Un'immagine che fotografa tutta la sua delusione, accompagnata da un messaggio indirizzato a tutte le persone che gli hanno manifestato vicinanza: