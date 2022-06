La Cremonese si affida ad Alvini: è il nuovo allenatore, è ufficiale

L’ex tecnico del Perugia assume la guida tecnica della Cremonese in Serie A: sarà la sua prima esperienza in massima serie.

Dopo l’addio di Fabio Pecchia, che l’anno prossimo sarà alla guida del Parma, la Cremonese decide di affidarsi a Massimiliano Alvini: è ufficialmente il nuovo allenatore del club lombardo, che l’anno prossimo militerà in massima serie.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la società ha accolto il nuovo tecnico, che lo scorso anno ha guidato il Perugia in Serie B.

"U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Massimiliano Alvini”.

52 anni, Alvini ha lavorato molto nel calcio di provincia, passando dal dilettantismo alla Serie C, fino alla promozione con la Reggiana in Serie B nel 2020, per poi prendere in mano il Perugia, che ha portato fino al playoff.