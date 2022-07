La conferma di Kahn: "De Ligt vuole venire al Bayern"

Oliver Kahn, CEO del Bayern, avvicina Matthijs De Ligt all'approdo in Germania: "Abbiamo e avremo colloqui, lui vuole venire".

Il passaggio di Matthijs De Ligt dalla Juventus al Bayern, sembra essere sempre più vicino. A confermare tale scenario è Oliver Kahn, CEO del club tedesco.

Kahn, intervistato dal 'Bayerischer Rundfunk', ha svelato tutta l'intenzione del difensore olandese di approdare alla corte di Nagelsmann.

"Abbiamo parlato, il giocatore vuole venire al Bayern. Avremo ulteriori colloqui, poi vedremo come andranno le cose".

In casa bavarese regna l'ottimismo, anche se Kahn al momento preferisce non sbilanciarsi troppo riguardo la fumata bianca con la Juve e col ragazzo.

"Sono molto attento a fare qualsiasi previsione".

De Ligt-Bayern è un'operazione che ha visto i piemontesi dire 'no' ad una prima offerta da 70 milioni bonus compresi, ma il centrale è in scadenza nel 2024 con Madama e la sua cessione - vista la mancata intesa sul rinnovo - porterebbe denaro fresco nelle casse bianconere da poter reinvestire su altri colpi in entrata dopo quelli a zero di Pogba e Di Maria.

In casa Bayern, invece, i 50 milioni legati al trasferimento di Lewandowski al Barcellona consentirebbe di ammortizzare l'acquisto di De Ligt. L'asse Torino-Monaco di Baviera, ribolle.