La beffa di Rudiger: deride un avversario, ma la Germania perde

Il difensore tedesco si prende gioco di un avversario con uno scatto "sbilenco". Ma alla fine a trionfare è il Giappone.

Di sicuro, in questo strano Mondiale in Qatar, non mancano le sorprese sul piano dei risultati. Dopo il clamoroso trionfo dell'Arabia Saudita sull'Argentina, oggi è arrivato un altro risultato contro ogni pronostico.

Il Giappone infatti ha ribaltato il risultato, vincendo per 2-1 nei minuti finali in un incontro che la nazionale tedesca sembrava avere in pugno.

Una sicurezza che sul risultato di 1-0 ha spinto Antonio Rudiger, centrale dei tedeschi, a prendersi gioco di un avversario con una corsa goffa in scatto con palla sull'out di destra.

Le cose però non sono andate come previsto per i quattro volte campioni del Mondo, raggiunti prima dal pareggio di Doan al 75esimo e otto minuti più tardi superati da Asano.

Il gesto non ha lasciato indifferente il web, che non ha perso occasione per sottolineare l'ingenuità di Rudiger nel dare per scontato il risultato.

In ogni caso il difensore non è nuovo a certi gesti. Già in un Inter-Roma della stagione 2016/2017 si prodigò in un gesto simile a San Siro.

Quella volta però le cose gli andarono meglio, con i giallorossi che si imposero per 3-1 sulla squadra nerazzurra.