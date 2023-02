L'omaggio della Stella Rossa: sulla maglia lo scudetto con l'immagine di Mihajlovic

La Stella Rossa sfoggerà sulle divise un'immagine del suo ex calciatore nel match contro il Vojvodina, l'altra squadra in cui ha militato Mihajlovic.

La Stella Rossa ha deciso di ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre a 53 anni, omaggiandolo con una maglia speciale che verrà indossata in un'occasione altrettanto speciale.

Il club serbo, infatti, affronterà oggi il Vojvodina, ovvero l'altra squadra serba nella quale l'ex calciatore e allenatore ha giocato nei primi anni di carriera prima di approdare in Italia.

Per questo motivo, sulla divisa della Stella Rossa è stato applicato uno scudetto dorato raffigurante proprio l'immagine di Mihajlovic.

Un gesto bellissimo in una partita dal significato molto profondo per tutto ciò che Sinisa ha rappresentato per il calcio serbo.

Dal 1988 al gennaio del 1991, infatti, ha indossato i colori del Vojvodina, prima di trasferirsi alla Stella Rossa con cui ha giocato e vinto fino al 1993.

Con il Vojvodina ha vinto un campionato nazionale nel 1989, mentre con la formazione di Belgrado ha messo in bacheca due titoli nazionali, oltre ad una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Oggi, le 'sue' due squadre si ritroveranno l'una di fronte all'altra. In campo per un unico obiettivo, ma sempre nel ricordo di un uomo e di un calciatore che ha scritto pagine indelebili su ambo i fronti.